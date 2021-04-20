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20 Nisan 2021 Salı 10:00:00 - Güncelleme:20 Nisan 2021 Salı 10:00:00

Gebelikte tarama testlerini ihmal etmeyin

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Gebelik süresince haftaya göre planlanan tarama testlerinin zamanında yaptırılması hem anne hem bebek sağlığı için büyük bir önem taşıyor.

Gebelik süresince haftaya göre planlanan tarama testlerinin zamanında yaptırılmasının hem anne hem bebek sağlığı için büyük bir önem taşıdığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Müge Temel, "Gebelik süresince anne adaylarının hekimleri tarafından önerilen bazı tarama testlerini kesinlikle ihmal etmemelerini öneriyoruz" dedi. Temel, bu testlerle kan uyuşmazlığı, enfeksiyonlar, doğumsal hastalıklar ve büyüme geriliği gibi pek çok sorunun tespit edilmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması mümkün olduğunu belirtti.

Etiketler : gebe anne bebek Doğum Uzmanı Op. Dr. Müge Temel
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