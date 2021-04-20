Gebelikte tarama testlerini ihmal etmeyin

Gebelik süresince haftaya göre planlanan tarama testlerinin zamanında yaptırılmasının hem anne hem bebek sağlığı için büyük bir önem taşıdığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Müge Temel, "Gebelik süresince anne adaylarının hekimleri tarafından önerilen bazı tarama testlerini kesinlikle ihmal etmemelerini öneriyoruz" dedi. Temel, bu testlerle kan uyuşmazlığı, enfeksiyonlar, doğumsal hastalıklar ve büyüme geriliği gibi pek çok sorunun tespit edilmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması mümkün olduğunu belirtti.

