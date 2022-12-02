VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Nebati'den EYT açıklaması
"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine başvuran vatandaşlara teşekkür mektubu
2022-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
"Dijital terör devletin güvenliğine tehdit oluşturuyor"
İstanbul'da Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan a...
Terör örgütü PKK/YPG üyesi saklandığı tır dorsesinde yakalandı
Tüm geçici teminat mektupları Takasbank güvencesi altında
5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi
Manisa'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Semazenin yakasından düşün!
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Suriye'de etkisiz hale getirildi
Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı
İtalya, Ukrayna'ya silah yardımı yapmayı yeni yılda da sürdürecek
TPAO'nun İstanbul'daki petrol işletme ruhsat süresi uzatıldı
Zelenskiy: 24 Şubat'tan bu yana bin 300'den fazla esir Ukraynalı asker özgürlüğüne kavuştu
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de
Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Tek ehil, tecrübeli Avrupalı siyasi
Bakan Varank, Davutoğlu'nu böyle ti'ye aldı
6'lı masanın aday tarifi: Kukla başkan!
İki ülke arasında gerginlik! ''Derhal geri çekilin''
Meteoroloji il il saat verdi... Kuvvetli sağanak ve kar geliyor!
Günde 2 fincandan fazla bitki çayı tüketilmemeli
Bugün burçları neler bekliyor? 02 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları
Öksüren her kişi maske takmalı
02 Aralık 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 08:30:00

Fil hastalığı ilerlemeden tedavi edilmeli

ABONE OL

Genellikle kanser, cerrahi, radyoterapi, meme ve prostat kanserleri sonrası gelişen lenfödem (fil hastalığı) hastalığı hakkında uyarılarda bulunan Fizyoterapist Berkay Eren "Fil hastalığı sadece fiziki değil, sağlık açısından da zorlayıcı bir hastalıktır.

Genellikle kanser, cerrahi, radyoterapi, meme ve prostat kanserleri sonrası gelişen lenfödem (fil hastalığı) hastalığı hakkında uyarılarda bulunan Fizyoterapist Berkay Eren "Fil hastalığı sadece fiziki değil, sağlık açısından da zorlayıcı bir hastalıktır. Bu yüzden hastalık ilerlemeden tedavi edilmesi gerekmektedir" dedi. Lenfödem, lenfatik sistemin doğuştan veya sonradan gelişen sebeplerle bozulması sonucu, proteinden zengin sıvının dokular arası boşlukta birikmesi olduğunu ifade eden Fzt. Berkay Eren, şu bilgileri paylaştı: "Lenfatik sistemin en önemli görevi doku sıvısının ve içinde bulunan su, protein, hücreler ve uzun zincirli yağ asidi gibi maddeleri toplardamar sistemine drene etmek ve taşınmasını sağlamaktır. Lenfatik sistem bozulduğunda ise bu maddeler taşınamaz ve dolaşıma katılamaz. Bu yüzden difüzyon mesafesi artar. Hastada şişlik oluşarak lenfödem gelişmiş olur."

Etiketler : Fil hastalığı kanser cerrahi radyoterapi Berkay Eren
Eğlence bitmedi

Eğlence bitmedi
Kadınlara özel şarkı yaptı

Kadınlara özel şarkı yaptı
Babaya veda

Babaya veda
3 şehirde 3 konser

3 şehirde 3 konser
Hande'ye aşk itirafı

Hande'ye aşk itirafı
Ürgüp'te nikah Antalya'da düğün

Ürgüp'te nikah Antalya'da düğün
Yeni ikili

Yeni ikili
Boğaz'ı şenlendirdi

Boğaz'ı şenlendirdi
Kızlar arkadaşlarım

Kızlar arkadaşlarım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX