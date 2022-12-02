Fil hastalığı ilerlemeden tedavi edilmeli

Genellikle kanser, cerrahi, radyoterapi, meme ve prostat kanserleri sonrası gelişen lenfödem (fil hastalığı) hastalığı hakkında uyarılarda bulunan Fizyoterapist Berkay Eren "Fil hastalığı sadece fiziki değil, sağlık açısından da zorlayıcı bir hastalıktır. Bu yüzden hastalık ilerlemeden tedavi edilmesi gerekmektedir" dedi. Lenfödem, lenfatik sistemin doğuştan veya sonradan gelişen sebeplerle bozulması sonucu, proteinden zengin sıvının dokular arası boşlukta birikmesi olduğunu ifade eden Fzt. Berkay Eren, şu bilgileri paylaştı: "Lenfatik sistemin en önemli görevi doku sıvısının ve içinde bulunan su, protein, hücreler ve uzun zincirli yağ asidi gibi maddeleri toplardamar sistemine drene etmek ve taşınmasını sağlamaktır. Lenfatik sistem bozulduğunda ise bu maddeler taşınamaz ve dolaşıma katılamaz. Bu yüzden difüzyon mesafesi artar. Hastada şişlik oluşarak lenfödem gelişmiş olur."

