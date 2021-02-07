Ekran süresini ‘yaşın 10 katı dakika' olarak belirleyin

Ekran süresi uzadıkça çocuğun beyin gelişiminin olumsuz etkileneceğini söyleyen Duman, "Çocukların ekran süresi 'yaşın 10 katı dakika' olarak belirlenmeli. 6 yaşındaki bir çocuk 60 dakikadan fazla vakit geçirmemeli" dedi.



DIŞARI BAKMASINI SAĞLAYIN

Ekran için belirlenen sürenin bitiminde de çocukların yine bir boşluğa düşeceğini ve ebeveyne ihtiyaç duyacağını belirten Duman, "Birlikte yapılacak küçük aktiviteler onun bu boşluğa düşmesini engelleyecektir. Örneğin ekran başından kalktığında birlikte camdan dışarı bakıp dışarda görünenler hakkında konuşulabilir. Bu aktivite yaratıcılık ve hayal gücünü desteklemesi ile birlikte göz sağlığını da korumaktadır. Çünkü ev içerisinde kalan ve ekran başında fazla vakit geçiren çocuklarda (miyop) görme bozukluğu meydana gelmektedir. Uzak mesafeyi görmeye çalışmak ise gözlerin daha çok çalışmasını sağlayarak bunun önüne geçmeye yardımcı olabilir" diye konuştu.