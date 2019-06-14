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14 Haziran 2019 20:55 | Cuma

Doğada vakit geçirmek ruh ve beden sağlığına iyi geliyor

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, doğada ve doğal ortamlarda haftada en az iki saat vakit geçirmenin zihinsel ve fiziksel olumlu etkilerini ortaya koydu.

CNN'in haberine göre, sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayınlanan çalışmada, İngiltere'de yaklaşık 20 bin katılımcıyla doğada ne kadar vakit geçirdikleriyle ilgili görüşmeler yapıldı. 

Araştırmaya göre, doğada en az 120 dakika vakit geçirmek kişinin sağlığı ve kendisini iyi hissetmesine yönelik pozitif etki oluşturuyor.

Çalışmada, araştırma sürecindeki son bir haftada parklarda, plajlarda veya ağaçlık alanlarda çok az zaman geçiren veya hiç vakit geçirmeyen kişilerin neredeyse yarısının yaşam memnuniyetinin düşük seviyelerde ve dört kişiden birinin de sağlığının kötü olduğunu söylediğini gösterdi. Doğada en az iki saat vakit geçiren kişilerde ise üç kişiden yalnızca birinin hayatından memnun olmadığı, yedi kişiden de sadece birinin sağlığının iyi olmadığını söylediği aktarıldı.

AA

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