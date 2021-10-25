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25 Ekim 2021 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 10:00:00

Diş fırçası ve macunu kişiye özel seçilmeli

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Kişiye en uygun diş fırçası ve diş macunu diş hekimiyle birlikte seçilmesi gerekiyor. Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Arslan, "Doğru diş fırçası ve macun seçimi ağız ve diş sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Kişiye en uygun diş fırçası ve diş macunu diş hekimiyle birlikte seçilmesi gerekiyor. Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Arslan, "Doğru diş fırçası ve macun seçimi ağız ve diş sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Fırça sapının açılı ya da açısız olması kişinin tercihine bağlı olarak değişir. Fakat fırça seçiminde fırça uç kısmının büyüklüğü önem arz ediyor. Özellikle arka dişleri fırçalarken fırçanın rahat bir şekilde diş yüzeyine ulaşabilmesi için küçük başlıklı fırçalar tercih edilmeli. Bulantı refleksi olan hastalarda da gerekirse çocuk fırçaları alabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise kılların uçları oluyor" dedi. Arslan, "Diş fırçanızın kıllarının, dişlerinizi nazikçe fırçalamak ve diş etlerinizin zarar görmesini önlemek üzere yuvarlak uçlara sahip olmasına dikkat edilmesi gerekir. Fırça sert ya da çok yumuşak olmayan orta kıllara sahip olabilir. Dişlerini sert fırçalama alışkanlığına sahip hastalara dişler üzerinde sert fırçalamaya bağlı aşınma oluşmaması ve dişetlerine zarar verilmemesi için yumuşak diş fırçaları önerilebilir" diye konuştu.

Etiketler : Diş fırçası Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Arslan diş fırçası macun
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