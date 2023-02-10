DEPREM ÇANTASI HAZIRLAMAK KAYGIYI AZALTABİLİR

Çocukların deprem gibi doğal afetler hakkında hiçbir bilgisi yoksa olay sonrası yaşanabilen sorunlar ya belirli bir şekilde ya da bilinç altına yerleşerek ileriki yaşlar için büyük sorunlara sebep olabilir. Çocuklara deprem bölgesinde yaşıyor olmanın bilgisinin aşılanması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bilinmezliğin çocuklarda daha büyük problemlere yol açabileceğini bu yüzden deprem bilincinin çocuklara aşılanması için birlikte deprem çantası hazırlamanın çocuklardaki kaygıyı azaltabileceğini ifade etti.

