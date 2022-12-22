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22 Aralık 2022 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 08:00:00

Deniz ürünleri ve D vitamini astım ataklarını azaltır

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Astım, anne sütüyle beslenen çocuklarda, anne sütü almayan çocuklara nazaran daha az görülüyor.

Astım, anne sütüyle beslenen çocuklarda, anne sütü almayan çocuklara nazaran daha az görülüyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Akif Çelik, "Bunun nedeni, vücut direncimiz düşük, kötü besleniyoruz, anne sütü alan bebek sayılarımız daha da azaldı, dünyada kullanılan alerjen maddeler fazlalaştı. Kentlerde yaşam kalabalıklaştı, dünyamız daha kirli ve alerjen. Bu nedenle astım gibi alerjik bir hastalığın artması gayet normal" dedi. Çelik, şunları kaydetti: "Astım ataklarını azaltan yiyecekler var. D vitamini atakları azaltıyor. Deniz ürünleri ve özellikle vücudumuz için gerekli olan yağ asitlerini içeren gıdaların tüketilmesini öneriyoruz. Balık yağları ve bu tarz takviyeler astıma iyi geliyor. Çocuklarınızı fast food tarzı hazır gıdalardan uzak tutun. Bu tarz besinler alerjen ve katkı maddeleri içeriyor. Ayrıca, besin alerjileri ile astım birlikte görülebilir. Bu nedenle hastaların herhangi bir besine alerjisi var ise o besinden de uzak durması gerekir.


Etiketler : Deniz ürünleri Uzm. Dr. Akif Çelik Astım anne sütü D vitamini
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