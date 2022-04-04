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Çocukları alerjiden koruma uyarıları

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Uzmanlar, tıkanıklık veya sinüslere baskı, burun akıntısı veya tahriş olmuş burun pasajları, kaşıntılı sulu gözler, kaşıntılı veya boğaz ağrısı, öksürük, gözlerin altında şişmiş, mavimsi renkli cilt, azaltılmış tat veya koku duyusunun çocukların bahar alerjisi olduğuna dair işaretler arasında yer aldığını belirtti. "Alerjik semptomlarla baharın etkileri gelmeye başladı. Çocuğunuzu hem kuru hem de rüzgarlı günlerde içeride tutun. Bahar alerjisinin en yoğun olduğu mevsimde çocuğunuzdan bahçe işi veya diğer açık hava işleri yapmasını istemeyin" diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın " Çocuğunuzun dışarıda giydiği kıyafetleri çıkarın ve yıkayın. Çocuğunuza dışarıdan geldiğinde banyo yaptırın. Polen sayısı yüksek olduğunda kapıları ve pencereleri kapalı tutun, yerel hava durumunuzu kontrol edin. Arabanızı ve evinizi serin tutmak için klimayı kullanın" dedi. Taşkın, bahar alerjilerinin, hafif semptomları olan bir çocuk için sadece küçük bir sıkıntıya yol açabileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Şiddetli polen alerjileri çocukların okul çalışmalarını etkileyebilir ve onun dışarıda oynamasını engelleyebilir. Saman nezlesi belirtileri genellikle çocuklar büyüdükçe azalır. Alerji semptomlarını önlemenin en iyi yolu alerjenden kaçınmaktır, ancak yılın belirli zamanlarında bu zor olabilir."

Etiketler : Çocukları alerjiden koruma uyarıları Alerjik semptomlar Dr. Öğretim Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın
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