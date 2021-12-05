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05 Aralık 2021 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:05 Aralık 2021 Pazar 10:00:00

Çocuklarda gece yatak ıslatma psikolojik değil

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Uzmanlar, çocuklarda gece yatak ıslatmanın sık yaşanılan bir problem ve tanımında da yaşa bağlı bir durum olduğunu söyledi.

Uzmanlar, çocuklarda gece yatak ıslatmanın sık yaşanılan bir problem ve tanımında da yaşa bağlı bir durum olduğunu söyledi. Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Berk Burgu 5 yaşından büyük çocuklarda tekrarlayıcı bir durum olduğunu belirterek, "5 yaşına kadar gece yatağını ıslatan çocukları normal kabul ediyoruz. Dolayısıyla 3-4 yaşında bir çocuğun gece yatağını ıslatması tıbben bir sorun değil. Tuvalet eğitimi göreceli bir şey. Gündüz kuruluğu önce kazanılıyor, daha sonra gece kuruluğu kazanılıyor. Tıbben 5 yaştan sonra gece yatak ıslatma normal kabul edilmemektedir" diye konuştu. Burgu, çocuklarda gece yatak ıslatmanın tedavi edilebilir bir durum olduğunu ifade ederek, şunları söyledi "Gece yatak ıslatmak psikolojik değil, gelişimde bir gecikme olduğunun göstergesidir. Tedaviye öncelikle basit tedbirlerle başlıyoruz. Gece sıvı ve tuz alımını kısıtlamak, mutlaka idrarını yapıp uyumasını sağlamak, uykunun ilk 1-2 saati içinde belki 1 kere uyandırmak başlangıçta kullanılan tedavilerdir. Zaten çoğunlukla bizim gördüğümüz hastalar bunları uygulamış olarak geliyor. Fakat başarı oranı yüzde 10-15 gibi yani çok yüksek bir başarı sağlayamıyoruz. İdrar miktarını azaltan vücudumuzda normalde olan bir maddenin benzerini vererek yine idrar miktarını azaltmak veya mesane doluluğuna karşı uyanma refleksi oluşturan alarm cihazları tedavisi ilk basamak tedavilerdir ve başarı oranları benzerdir. Ailenin tercihine, çocuğun bu rahatsızlıktaki idrar kaçırma sıklığına ve ailenin uyumuna göre ikisi de tercih edilebilir" dedi.


Etiketler : Çocuklarda gece yatak ıslatma Prof. Dr. Berk Burgu psikolojik değil Ürolojisi Uzmanı
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