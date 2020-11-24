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24 Kasım 2020 Salı 17:52:00 - Güncelleme:24 Kasım 2020 Salı 17:52:00

Çocuk yaşta obezite ileride kalbi riske atıyor

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Uzmanlar, çocukluk yaşında obez olan kişilerin gençliklerinde ya da ileri çağlarda da kalp, tansiyon ve yine obeziteye yatkın olduklarını söyledi.

Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Gülsüm Gönülalan, “Obezitenin pek çok sebebi olabilir. Genetik, hormonal, çevresel pek çok sebebi olabilir. Bunun için mutlaka bir incelemek gerekebilir obezite olan çocuklarımızı. Ama en büyük sebep maalesef beslenme alışkanlıklarımızın kötülüğü, çocuklarımızın daha çok ekran başında vakit geçirerek hareketsiz kalması, yüksek enerjili ama hiçbir faydası olmayan besinleri tüketmesinden kaynaklanıyor” dedi. Gönülalan, “Bu çocuklar sadece kilolu olarak yaşamlarını sürdürüyorlar ama ilerleyen dönemde kalp hastası, tansiyon hastası, yağlanmış karaciğer, özellikle kız çocukları çok erken ergenliğe girebiliyor. Daha sonra bu ömürleri boyunca yakasını bırakmıyor. Çocukluk yaşında obez olan kişiler gençliklerinde ya da ileri çağlarda da kalp hastası, tansiyon hastası ve yine obeziteye yatkın oluyorlar. O yüzden şişmanlayan çocuklarımızı, obezitesi çığ gibi büyüyen ülkemizdeki bu durumu mutlaka durdurmak, önlemimizi almak zorundayız” diye konuştu.

Etiketler : Dr. Gülsüm Gönülalan çocuk obezite şişmanlayan çocuk obezite kalp sağlık
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