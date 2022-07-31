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31 Temmuz 2022 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2022 Pazar 08:30:00

Bol su içmek bağışıklığı güçlendiriyor

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Bağışıklık sistemi vücudu mikroplara karşı savunan doku ve organlardan meydana geldiğini belirten uzmanlar, düzgün çalıştığında vücudu virüsler, bakteriler, küfler, parazitler gibi patojen mikroorganizmalara, alerjenlere ve kanser hücrelerine karşı koruduğunu söyledi.

Bağışıklık sistemi vücudu mikroplara karşı savunan doku ve organlardan meydana geldiğini belirten uzmanlar, düzgün çalıştığında vücudu virüsler, bakteriler, küfler, parazitler gibi patojen mikroorganizmalara, alerjenlere ve kanser hücrelerine karşı koruduğunu söyledi. Bu sistemin işleyişi karmaşık ve dinamik bir iletişim ağına dayalı olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Nizamoğlu, "Vücudun en fazla tamir olduğu zaman yeterli ve kaliteli uykudur. Düzensiz ve az uyuyan kişilerin vücut direnci zayıfladığı için hastalıklara yakalanması daha kolay olmaktadır. Günlük 30 dakikalık bir yürüyüş gibi düzenli ve ılımlı bir şekilde egzersiz yapmak, bağışıklık sistemini güçlendirirken stresi de azaltır. Düzenli ve dengeli beslenme de bağışıklık sistemi için önemli etkenlerden biridir. Günde en az 2 litre su içmek toksinlerin vücuttan atılmasına, besinlerin hücrelerimize ulaşmasına, bakterilerin ve virüslerin etkisiz hale gelmesine yardımcı olur. Kişisel temizliğe de özen göstermek, elleri sabun ve bol su ile düzenli olarak yıkamak önemlidir" dedi.

Etiketler : Bol su içmek Dr. Ali Nizamoğlu 30 dakikalık bir yürüyüş su
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