Sağlık Bakanlığı'ndan kritik açıklama...

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29 Nisan 2021 Perşembe 10:36:00 - Güncelleme:29 Nisan 2021 Perşembe 10:36:00

BioNTech aşısında erteleme iptal: İsteyenler ikinci doz aşıyı olabilecek

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BioNTech aşısında ikinci doz için 4 hafta olarak belirlenen bekleme süresinin 6-8 haftaya çıkarıldığının açıklanmasının ardından alınan yeni kararla isteyenler, ikinci doz aşıyı olabilecek.

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısında ikinci doz için 4 hafta olarak belirlenen bekleme süresinin 6-8 haftaya çıkarıldığı duyurmasının ardından yeni bir karar alındı. Buna göre; isteyenler ikinci doz aşıyı olabilecek.

İkinci doz BioNTech aşısında randevuların ertelenmesi kararı iptal edildi.

Mecut randevusu olanlar ikinci dozu olabilecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta çıkarıldığını duyurmuştu.

Mevcut randevuları da etkileyeceği belirtilen karar kapsamında randevular düşürülmüştü.

Ancak bu uygulamadan vazgeçildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı, BioNTech aşısında alınan ikinci doz randevuların korunacağını açıkladı.

Yeni randevular ise 6-8 hafta arasına verilecek.

Etiketler : sağlık bakanlığı koronavirüs biontech aşı
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