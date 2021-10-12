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12 Ekim 2021 Salı 09:30:00 - Güncelleme:12 Ekim 2021 Salı 09:30:00

Beslenme çantasına paketli ve hazır gıda koymayın

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Uzmanlar, çocukların beslenme çantasında hazır ve paketli gıdalar konulmaması gerektiğini belirterek, "Paketli hazır ürünler katkı maddesi ve gıda boyası içerdiği için alerjik reaksiyonların yanı sıra, ileriki dönemde kalp ve damar, diyabet, mide ve bağırsak hastalıklarına, hormon bozukluklarına neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, çocukların beslenme çantasında hazır ve paketli gıdalar konulmaması gerektiğini belirterek, "Paketli hazır ürünler katkı maddesi ve gıda boyası içerdiği için alerjik reaksiyonların yanı sıra, ileriki dönemde kalp ve damar, diyabet, mide ve bağırsak hastalıklarına, hormon bozukluklarına neden olabilir" ifadelerini kullandı. Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar, tam gün okulda olan çocukların öğle öğünlerini yemekhanede, kantinde ya da yanlarında götürecekleri beslenme çantalarıyla yaptığını belirterek, okul menülerinde nelerin tüketileceğinin diyetisyen, öğretmen ve ailelerinin iş birliğiyle belirlenmesinin önemine değindi. Kahvaltıda şekerli besinler yerine büyümek için gerekli olan zengin proteinli gıdaların çocukların beslenmesine eklenmesi gerektiğini aktaran Sayar, şu açıklamalarda bulundu: "Süt, yumurta, peynir, tokluk sağlayacak yararlı yağları içinde bulunduran zeytin, ceviz, fındık gibi gıdalar; zengin vitamin ve mineraller içeren maydanoz, domates, salatalık gibi sebzeler, günlük enerji ihtiyacının çoğunluğunu sağlayan tam tahıllı ekmek ve tahıl gevreği gibi besinler kahvaltı öğününde mutlaka olmalı. Öğle yemeğinde protein kaynağı bulunmalı. Et, tavuk, balık, köfte veya yumurtalı ve peynirli menüler tercih edilmeli. Makarnayı peynirli tercih ederek, pirinç pilavı yerine bulgur kullanarak, börekleri de peynir ya da kıymalı yaparak protein yüksek hale getirilebilir. Yemekte yan ürün seçenekleri olarak salata, yoğurt ve cacık tüketilebilir."

Etiketler : Beslenme çantası Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar çocukların beslenme çantası
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