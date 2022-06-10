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10 Haziran 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:10 Haziran 2022 Cuma 09:30:00

Bebeklerde anüs kapalılığına dikkat!

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Anüs kapalılığı, gaita yapmak için olması gereken açıklığın yani anüsün doğuştan tamamen kapalı olması ya da hiç olmaması durumu olarak biliniyor.

Anüs kapalılığı, gaita yapmak için olması gereken açıklığın yani anüsün doğuştan tamamen kapalı olması ya da hiç olmaması durumu olarak biliniyor. Ortalama dört veya beş binde bir görülen anüs kapalılığı durumunda, bağırsak içeriği dışarı atılamıyor. Prof. Dr. Murat Kemal Çiğdem, "Bu hastalığa sahip bazı bebeklerde belirtiler anne karnında ortaya çıkabilirken, bazılarında ise tamamen normal seyir gözlemleniyor. Bebeğin anne karnındayken kalın bağırsaklarında genişleme tespit edilmesiyle bu hastalıktan şüphe duyulabiliyor. Kesin ve net saptanmış bir nedeni bulunmayan bu hastalık, erkek çocuklarında daha sık görülüp ağır seyredilebiliyor. Anüs kapalılığına böbrek, kalp, yemek borusu ve bazı sinirsel hastalıklarda eşlik edebiliyor. Erken müdahale ve uygulanacak özellikli cerrahi işlemler bebek için hayati önem taşıyor" dedi.

Etiketler : BEBEKLERDE ANÜS KAPALILIĞI Prof. Dr. Murat Kemal Çiğdem Anüs kapalılığı
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