Yemeklere taze limon sıkın

Gökosmanoğlu, “Bu salgını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda, destek mineral, vitamin gibi ek takviyeler şu ana kadar gösterilememiştir. Bu dönemde sağlıklı ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile bağışıklık sistemi korunmalıdır ve desteklenmelidir. Güçlü bağışıklık enfeksiyon riskini azaltıyor. Bu salgını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda, destek mineral, vitamin gibi suplementler şu ana kadar gösterilememiştir” diye konuştu. Önerilerini sıralayan Gökosmanoğlu, “Yeterli kanıt olmasa da eğer alınacaksa, kış aylarında zaten D vitamini yetmezliği olduğu için kış aylarında ‘1200 IU /gün’ ya da ‘10000 IU/hafta’ birkaç hafta alınabilir, devamında ‘5000 IU/hafta’ olarak devam edilebilir. C vitamini Çin ve bazı ülkelerde çok yüksek dozda kullanıldı, bu dozları oral ilaçlarla almanız mümkün değil, bu nedenle C vitamini doğal yollarla alınmalıdır. Kış meyveleri bağışıklık sistemini destekleyici C vitamininden zengin olduğu için bu meyvelerin tüketimine ağırlık verilmeli, mümkünse yemeklere taze limon sıkılmalıdır” şeklinde konuştu.