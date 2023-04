Avokado e vitamini deposu

Diyetisyen Habibe Ramle Duzcan, vitamin eksikliğinin; düşük bağışıklık, görme bozukluğu, kansızlık, stres ve uyku problemleri, cilt hastalıkları, sinir hastalıkları gibi vücutta birçok mekanizmayı olumsuz anlamda etkilediğini bildirdi. Anti enflamatuvar bir vitamin olan A, bağışıklık için önemli bir antioksidan C ve hücreleri koruyan antioksidan E vitaminin beslenmede önemli rol oynadığını vurgulayan Duzcan, şunları kaydetti: "Yumurta, havuç, tatlı patates, kabak, mango, ıspanak ve benzeri ile A vitamini, besinsel olarak iyi kaynaklarından bilinen yağlıklı balıklar ile D vitamini, ceviz, çiğ fındık gibi yağlı tohumlar, zeytinyağı, avokado E vitamini içeriyor. Besin ve ilaç etkileşimi açısından kontrollü tüketilmesi gereken K vitamini ıspanak, lahana, brokoli marul gibi yeşil yapraklı sebzeler, yaban mersini, incir gibi bazı meyvelerde bulunuyor. Maydanoz, turunçgiller, çilek, biber gibi meyve ve sebze içeriklerinin taze tüketimleri ile C vitamini içeriğini, buğday ruşeymi, yulaf kepeği, tam tahıllar ve baklagiller ile B1 vitaminini (Tiamin), süt ve ürünleri, yumurta, badem gibi besinlerle B2 vitaminini (riboflavin), balık, organik tavuk, et, yağlı tohum, tam tahılları tüketerek de B3 vitaminini (niasin) beslenmemize ekleyebiliriz."