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22 Aralık 2020 Salı 05:19:00 - Güncelleme:22 Aralık 2020 Salı 17:03:00

Aşırı yemek, obezitede neden değil semptom olabilir

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Obezitenin en önemli nedenleri olarak yanlış beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite biliniyor.

Nitekim obeziteyi azaltmaya yönelik önlemlerin büyük çoğunluğu da kalori alımını azaltmaya ve fiziksel aktiviteyi artırmaya dayanıyor. “Diyet ve egzersiz önemli faktörler olmakla birlikte birbiriyle ilgisi olmayan başka faktörler de obezitede önemli bir rol oynayabilir.” diyen Dr. Sinan Akkurt’a göre sıklıkla gözden kaçırılan bu faktörler arasında yetersiz uyku, psikolojik stres, kronik ağrı, hormonal dengesizlikler ya da bazı ilaçların kullanımı yer alıyor. Bu gibi durumlarda aşırı yemenin bir nedenden çok bir semptom olduğuna dikkat çeken Dr. Akkurt, bazı faktörlerin birbirlerini etkileyerek bir çıkmaza dönüşebildiklerini belirtti. Aşırı kilolu ve obez kişilere “daha az yiyin ve daha fazla hareket edin” demenin kesinlikle yeterli olmadığını belirten Dr. Sinan Akkurt, aşırı yeme isteği uyandıran gerçek nedenlerin saptanmasının önemine vurgu yaptı.

Etiketler : obezi diyet egzersiz Sinan Akkurt
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