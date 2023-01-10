VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Boynu kanepeye sıkışmış halde bulunan çocuk hastanede öldü
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Teknik çalışma bitti
Terör örgütü DEAŞ'ın para transferi ağına darbe
YÖK ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor
"Türkiye ile Güney Afrika arasındaki işbirliğinin geleceği parlak"
Çoruh Nehrinde Yeşilbaşlı ördek zamanı
İsrail'de yeni hükümetin Meclis'teki ilk icraatı işgal yasasını geçirmek oldu
Dersimiz: Burma kadayıf yapımı
Miras kedilere kameralı takip
ABD Donanması: İran'dan Yemen'e gönderilen 2 binden fazla kalaşnikof tüfek ele geçirdik
Alman BioNTech, İngiliz yapay zeka girişimi InstaDeep'i satın alıyor
Kremlin: KGAÖ, Ermenistan'ın tatbikat kararıyla ilgili tutumunu netleştirecek
İİT, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerini görüşmek üzere olağanüstü toplandı
Şentop'tan başörtüsü teklifine ilişkin açıklama
‘Ayrılık yok' paylaşımı
85 bin liralık avize
Televizyon dizileri düşüşte
"Esnaf ve sanatkarlarımıza gerekli desteği sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz"
Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı helikopterde hayatını kaybedenlerin kanında yeniden inceleme yapılacak
Akşam Gazetesi Future&Trends dergisi 18. yılını taçlandırıyor!
2022'de emekli olanlara yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek
Topkapı Sarayı'ndaki 165 yıllık Mecidiye Köşkü ilk kez ziyarete açılacak
TFF'de düzenli VAR eğitimi başladı
10 Ocak 2023 Salı 17:45:00 - Güncelleme:10 Ocak 2023 Salı 17:45:00

Alman BioNTech, İngiliz yapay zeka girişimi InstaDeep'i satın alıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, ilaç ile aşı araştırma ve geliştirmesini desteklemek için İngiliz yapay zeka şirketi InstaDeep'i 362 milyon avroya satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

BioNTech'ten yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli InstaDeep, BioNTech'in şirkette halihazırda sahibi olmadığı geri kalan hisse paylarını satın alma teklifini kabul etti.

362 milyon avroluk satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2023'ün ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Satın almayla BioNTech, ilaç ve mRNA teknolojili yeni nesil aşıların araştırılmasını ve geliştirmesini yapay zeka teknolojisini kullanarak desteklemeyi hedefliyor.

Etiketler : biontech yapay zeka instadeep
Hazırlanma atışması

Hazırlanma atışması
Fuat rolünün karakterini sevmiş

Fuat rolünün karakterini sevmiş
2023 aşk yılı olsun!

2023 aşk yılı olsun!
Sanat aşkına

Sanat aşkına
Neyzen'e devam

Neyzen'e devam
Müslüm Gürses'in şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses'in şarkısını yorumladı
Sadece zayıflamadı, estetik de yaptırdı

Sadece zayıflamadı, estetik de yaptırdı
‘Veda Mektubu'na güçlü kadro

‘Veda Mektubu'na güçlü kadro
Tabletler yoktu hayaller vardı

Tabletler yoktu hayaller vardı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX