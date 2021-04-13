Alerji, bu aylarda en yüksek seviyeye ulaşıyor

Uzmanlar, nisan ve mayıs aylarında en yüksek seviyeye ulaşan alerji, alerjiden korunma ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verildi. Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Şengül, bahar alerjisinde en sık görülen belirtilerin hapşırma, burun akıntısı, burun kaşıntısı, burun tıkanıklığı ve koku alamama, geniz akıntısı, damakta kaşıntı, gözlerde kaşıntı, gözlerde sulanma, gözlerde kızarıklık, kulakta kaşıntı, öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum, ciltte kaşıntı ve kabarma olduğunu aktardı. Şengül, "Çeşitli ot ve tohumların kaynatılarak ya da benzer şekillerde kullanıldığı alternatif tedaviler çoğunlukla bir fayda sağlamadığı gibi zaman zaman ciddi yan etkiler nedeniyle çeşitli organ ve doku hasarlarına da yol açabilmektedir" ifadelerini kullandı. Şengül "Evi havalandırmak için özellikle polen salınımının yoğun olduğu sabah saatlerinde pencereleri açmamak, havanın durgun olduğu saatlerde havalandırmak önemlidir. Pencereleri sürekli kapalı tutmak da doğru değildir. Bu durumda ev akarları ve küf yoğunluğu artarak başka alerjik reaksiyonlara da yol açılabilir. Özellikle evcil hayvan varlığında havalandırmayı uygun saatlerde mutlaka sağlamak gerekir" dedi.

