VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Van'da başkanlık AK Parti'ye geçti
DEM Partili başkandan hadsiz sözler: Dersim Kürdistan'dır
İstanbul'da işletmede yangın: 8 ölü
Altun'dan İsrail'e kınama: İnsani yardım ulaştıran görevlileri hedef aldılar
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz
AK Parti MYK toplanacak
02 Nisan 2024 Salı 15:08:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 15:08:00

ABD'de enfekte olmuş ineğe temas eden kişiye kuş gribi bulaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin Texas eyaletinde enfekte olmuş ineğe temas eden kişiye kuş gribi (H5N1) virüsü bulaştı.

New Scientist dergisinde yer alan habere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ilk kez bir insana bir memeliden H5N1 virüsünün bulaştığını duyurdu.

CDC, Texas eyaletinde enfekte olmuş süt ineğine temas eden kişinin, kuş gribine yakalandığı ifade etti.

Hastanın yalnızca göz iltihabı yaşadığı ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Etiketler : abd enfekte inek kuş gribi
Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Uganda'da iyilik hareketi

Uganda'da iyilik hareketi
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti
Klip çekiminde parmağını kırdı

Klip çekiminde parmağını kırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX