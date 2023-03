5 yılda bir kolesterolünüze baktırın

Ani ölümlerin, toplumda ölümcül kanser türlerinden bile daha fazla insanın yaşamını kaybetmesine yol açtığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Okşen, "Daha önceden bilinen ölümcül bir hastalığı olmayan bireyin beklenmedik bir şekilde, şikâyetleri başladıktan 1-2 saat içerisinde hayatını kaybetmesi ani ölüm olarak adlandırılır. Ani ölümlerin başlıca nedeni, kalp damar tıkanıklığına bağlı gelişen kalp krizi ve ölümcül ritim bozukluklarıdır" dedi. Kardiyoloji muayenesinin hangi aralıklarla yapılması gerektiğini anlatan Okşen, "Amerikan Kalp Cemiyeti 20 yaşından sonra her bireyin 2 yılda bir kan basıncı kontrolü, her 5 yılda bir kolesterol testi yaptırmasını önermektedir. 40 yaşından sonra her birey en az 3 yılda bir kan şekeri kontrolü yaptırmalıdır. Yüksek tansiyon, kolesterol veya kan şekeri saptanması, sigara, obezite ve ailede kalp damar hastalıkları olması durumunda hekiminiz sizden daha sık kardiyoloji kontrolü isteyebilir" dedi.

KALBİ KORUYACAK TÜYOLAR

Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Okşen, kalp sağlığını koruyacak önerilerini şu şekilde sıraladı:

Sigara içmekten kaçının.

Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapın.

Meyve, sebze ve kepekli tahıllar dâhil olmak üzere besin açısından zengin yiyecekler yiyin.

Trans yağ, doymuş yağ ve şekerle tatlandırılmış yiyecek ve içecek tüketiminizi sınırlayın.

Kilonuzu yönetmek için adımlar atın.

Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, insülin direnci, diyabet veya diğer sağlık sorunlarınız varsa, doktorunuzun önerdiği tedavi planını uygulayın.