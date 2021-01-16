4-5 ay önce Kovid-19 geçirmiş kişi aşı yaptırabilir

Prof. Dr. Gerek, "Bir kişi eğer 4-5 aylık zaman diliminden önce hastalığı geçirmiş ise, aşı yapılmasında hiçbir sakınca yok. Yeni hastalık geçirdiniz daha birkaç aylık bir zaman geçti, bu dönemde muhtemeldir ki yeterli antikorunuz vardır; bu aşamada aşı olunmasına gerek olmayabilir" dedi. Prof. Dr. Gerek, antikor seviyesinin herkeste ölçülmeyeceğini de ifade ederek, "Antikor seviyesinin bir alt sınırı var. Bunun referans aralığı 0-0,99'dur. Alt sınırın üzerinde antikorunuz varsa, antikor pozitif olarak değerlendirilir. Bunun bir üst sınırı yok. Üst sınırından kastımız şu; 'antikor en az şu kadar olmalı, antikor şu kadardan fazla olursa, başka bir şey olur' gibi değerlendirmeler söz konusu değil. Alt limitini biliyoruz. Alt limitin üzerindeki her değer pozitif olarak ve sizi bu enfeksiyondan koruyacağı kabul edilir. Hatta hastalığı geçirmiş olan kişilerde antikor saptanmamış olsa bile bu virüsle tekrar karşılaştığı zaman vücuttaki hafıza hücreleri devreye girerek, yeniden antikor oluşturması, bu hastalığa karşı güçlü bir şekilde savunması ve engel olması söz konusudur" ifadelerini kullandı.

