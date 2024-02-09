18 yaşından önce sigara kullanımı beyinde kalıcı değişime yol açıyor

Ergen Sağlığı Bilim Dalı Başkanı, 18 Yaş Altı Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlusu da olan Doç. Dr. Taş, polikliniğin üç yıldır 18 yaş altı hastalara hizmet verdiğini anlattı.

Pandemide hasta kabulü bir miktar kesintiye uğrasa da bugüne kadar 400'den fazla ergene poliklinikte hizmet sunduklarını belirten Taş, "Erişkinlerin yüzde 90'ı 18 yaşından önce sigaraya başlıyor. 18 yaşından önce başlanılan sigara diğer dönemlere göre çok daha kuvvetli bir bağımlılığa sebep oluyor, diğer bağımlılık yapıcı maddelere başlamayı da kolaylaştırıyor. Bunun nedeni o yaş grubunda beyin gelişim sürecinin devam etmesi ve sigaranın beyinde kalıcı değişime yol açması." diye konuştu.

Doç. Dr. Taş, ergenlerde akciğerlerin sigara kullanımı nedeniyle çok daha kısa sürede olumsuz etkilendiğini ve bunu akciğer filmlerinde açıkça gördüklerini vurguladı.

"ANNE-BABA SİGARA KULLANIYORSA ÇOCUĞUN BAŞLAMA RİSKİ ÇOK ARTIYOR"



Astım, diyabet gibi kronik hastalığı bulunan ergenlerde sigaranın durumu daha da kötüleştirdiğinin altını çizen Taş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"18 Yaş Altı Sigara Bırakma Polikliniğimizde hem psikolojik hem de medikal tedaviler uyguluyoruz. Sigara kullanan ergenlerin ne yazık ki büyük bölümünde ailede sigara kullanımı mevcut. Bu nedenle muayenede öncelikle çocukları dışarı çıkarıp aileleri bilgilendiriyoruz ve Erişkin Sigara Bırakma Polikliniğine yönlendiriyoruz. Aileler, çocukları için bir rol model, anne-babada sigara kullanımı varsa çocuğun da buna başlama riski çok artıyor."

Sağlık Bakanlığının "Alo 171", "Alo 182" hatları ve MHRS üzerinden sigara bırakma polikliniklerine randevu alınabildiğini söyleyen Doç. Dr. Taş, şöyle devam etti:

"İnsanlar genelde sigarayı bırakamayacaklarını, bunun çok zor olduğunu düşünüyorlar. Oysa sigara bırakılabilecek bir bağımlılık ve tedavisi mevcut. Sadece azıcık çabayla herkes bunu başarabilir. Sadece tütün ürünleri kullananları değil, elektronik sigara içenleri de polikliniğimize bekliyoruz. Ülkemizde elektronik sigara satışı yasak ancak hem ergenler hem de yetişkinler maalesef bu ürünlere ulaşabiliyor. Elektronik sigarayı denemiş olan ergenlerimizi düzenli kullanıcı olmasa bile polikliniğimize bekliyoruz. Bunun önüne geçmek, özellikle beyince kalıcı değişim olmadan bağımlılığı önlemek çok önemli."

ÇOCUK HASTANESİ ÇEVRESİ "DUMANSIZ HAVA SAHASI" İLAN EDİLECEK



Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek de "Hastanemiz çevresinde 'dumansız hava sahası' oluşturulmasına yönelik bir projemiz var. Çünkü buradaki çocuk hastalarımız sigarayı kendi içmiyor ancak çevrede içilen sigaranın zararlarına maruz kalıyor. Bu nedenle hastanemizin dış çevresini 'dumansız hava sahası' ilan edeceğiz, bu konuda birtakım önlemler alınacak. Böylelikle hastanemize gelen çocuklarımız başkalarının içtiği sigaradan etkilenmemiş olacak." dedi.

Hastane personelinde de sigaraya karşı farkındalık oluşturmak istediklerini aktaran Özbek, sigara dumanına maruz kalmakla oluşan pasif içiciliğin aktif içicilik kadar tehlikeli bir durum olduğunu vurgulayarak, "Herkese sigarayı bir an evvel bırakmalarını öneriyorum. Çünkü sigara kanserle kesin ilişkisi bulunan en önemli faktörlerden biri. Sigaradan korunursak büyük bir kanser nedeninden de kurtulmuş olacağız." çağrısında bulundu.

Öte yandan Başhekim Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek, doktorlar ve sağlık çalışanlarının katılımıyla 9 Şubat Sigarayı Bilgilendirme Günü dolayısıyla hastanede farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte aileler, tütün ve tütün ürünleri kullanımının zararlarına yönelik bilgilendirildi.