  • BIST
    1529.05
  • Dolar
    7,4018
  • Euro
    9,0616
  • Altın
    449,9520
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
14 ilaç daha geri ödeme listesinde
Bakan Selçuk açıkladı: Ödemeler bugün itibariyle başladı
Dolandırıcılar artınca Bakanlık müfettiş timi kurdu
TÜRKSAT 5A uzaya fırlatıldı: İlk sinyal alındı
Berrak Tüzünataç ve erkek arkadaşı Ali Yörenç hayatlarına ortak oldular
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan Hollywood pozu
İbrahim Büyükak: 2020 bize son kıyağını yaptı
Ünlü oyuncu Mert Öğüt: Aşı için ben de varım
Kadının yaşı tüp bebekte başarıyı etkiliyor
Psikolojik sorun yaşamamak için plan yapın
Beslenme bozukluğu bebeklikte başlıyor
Altın oranlı surat hesaplaması
Beyazıt Öztürk 6 milyon için yaşlandı
Bugün burçları neler bekliyor? 8 Ocak 2021 Cuma günlük burç yorumları
Başkan Erdoğan'dan Türksat 5A paylaşımı
Bakan Koca: Son 24 saatte 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi
Facebook ve Instagram'dan Trump'ın hesaplarını dondurma kararı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 370 bini geçti
Bakan Soylu: Hakkından gelmeyen namerttir
“Erdoğan, ‘Türk hilâli' planını devreye soktu”
Selahattin Demirtaş yargılanacak! Kobani iddianamesi kabul edildi
TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmaları başvuruları başladı
Amerikan basınının dengesi bozuldu: Canlı yayında Türkiye'nin açıklamasına yer verildi
Dolar 4 ayın en düşük seviyesini gördü, altın tepetaklak oldu!
08 Ocak 2021 Cuma 11:48:00 - Güncelleme:08 Ocak 2021 Cuma 11:48:00

14 ilaç daha geri ödeme listesinde

ABONE OL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4'ü kanser olmak üzere 14 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 30 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi web sitesinde yer aldığını belirtti.

“GERİ ÖDEME LİSTESİNDEKİ TOPLAM İLAÇ SAYISI 8920 OLDU”

Geri ödeme listesinde yurt dışından temin edilen 375, ülkemizde ruhsatlı 8545 ilacın bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8545’e ulaştı” dedi.

Eklenen 14 yeni ilacın mevcut durumda yalnızca 8’inin eşdeğerinin bulunduğunu kaydeden Bakan Selçuk, “Bu ilaçların geri ödeme listesine ilavesiyle, kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğdu” diye konuştu.

“FETAL CERRAHİ İLE SPİNA BİFİDA ONARIMI” GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALDIK

Bakan Selçuk, hamileliğin ilk ayında anne karnındaki bebeklerde oluşan ve halk arasında “Ayrık Omurga” hastalığı olarak bilinen, spina bifida tanılı bebeklere anne karnında müdahale edilerek bu hasarın giderilmesi amacı ile “Fetal Cerrahi ile Spina Bifida Onarımı” işleminin de SGK tarafından geri ödeme kapsamına alındığını belirtti.

Spina Bifida’nın, ülkemizde doğan bebeklerde yılda, binde 3-4 oranında görüldüğüne dikkat çeken Bakan Selçuk şunları söyledi:

“Fetal Cerrahi ile Spina Bifida Onarımı işlemi ile, özürlü çocuk sayısı ve özürlülük derecesinin azalması, beyincik sarkması/beyincik fıtığı veya chiari malformasyonun gerilemesi ile ameliyat ihtiyacının ortadan kalkması, doğumdan sonra yapılacak omurgaya, iskelet sisteminde gelişen diğer sorunlara yönelik ortopedik ameliyatlar ile özellikle mesaneye yönelik ameliyatların azalması, tekrarlayan şant operasyonarı ile şant enfeksiyonlarının önlenmesi, doğumdan sonraki fizik tedaviye yönelik giderlerin azalmasını bekliyoruz.”

Öte yandan, geri ödeme listesine alınan ilaçlardan 4 adedi kanser ilacı olup bunların 2 adedi yurt dışından tedarik edilmekte olan ürotelyal kanser tedavisinde kullanılan ilaç, 2 adedi akciğer kanserinin son evresinde kullanılan yenilikçi hedefe yönelik tedavi edici ilaç özelliği taşıyor. 1 adet vitiligo tedavisinde kullanılan ilaç ise yurtdışından tedarik edilmekte iken ülkemizde imal edilmek suretiyle ödemeye alınmakta. Diğerleri ise 5 adet hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaç, 2 adet öksürük tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adet soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan ve 1 adet radyoterapi alan kadınlarda kullanılan ilaçtan oluşmakta.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.

Etiketler : ilaç geri ödeme sgk
Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim'in tüm planları kızları Ses'e göre

Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim'in tüm planları kızları Ses'e göre
Tanem Sivar'dan hanım hanımcık hamilelik pozu

Tanem Sivar'dan hanım hanımcık hamilelik pozu
Fazıl Say'ın paylaşımı tartışma yarattı! "Türkiye'nin acı gerçeği"

Fazıl Say'ın paylaşımı tartışma yarattı! "Türkiye'nin acı gerçeği"
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un birlikteliği arkadaşlığı bitirdi

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un birlikteliği arkadaşlığı bitirdi
Nurgül Yeşilçay ve Burcu Kara'dan sanat emekçilerine 100 biletli destek

Nurgül Yeşilçay ve Burcu Kara'dan sanat emekçilerine 100 biletli destek
Defne Samyeli'nin kendini bilmezlere yer yok tavrı

Defne Samyeli'nin kendini bilmezlere yer yok tavrı
Demet Akalın indirime gitti

Demet Akalın indirime gitti
Tarık Mengüç ayda 50 bin TL kazandı

Tarık Mengüç ayda 50 bin TL kazandı
Kenan İmirzalıoğlu'nun önceliği ailesi

Kenan İmirzalıoğlu'nun önceliği ailesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER