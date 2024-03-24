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24 Mart 2024 Pazar 09:15:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 09:15:00

İftar uyarısı: Çorbadan sonra ara verilmeli

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Uzman Diyetisyen Beyza Vural Öten, iftarda daha az yemek tüketmek için sofrada mutlaka başlangıç olarak çorba bulunması gerektiğini söyledi. Öten, yemeğe, katı yiyeceklerden ziyade çorbayla başlanmasını öneren Dyt. Öten, çorbadan sonra yemeğe en azından 3-4 dakika ara verilmesini tavsiye etti.

Ramazan ayında uzun süren açlık durumuna rağmen yanlış beslenmeden dolayı kilo artışının olabileceğine dikkat çeken Uzman Diyetisyen Beyza Vural Öten, "Karbonhidrat ağırlıklı hamurlu yiyeceklerin yenmesi daha çok susatıyor ve acıktırıyor" dedi. İftarda daha az yemek tüketmek için sofrada mutlaka başlangıç olarak çorba bulunması gerektiğini söyleyen Uzm. Dyt. Beyza Vural Öten, iftarı açarken çok soğuk ya da çok sıcak yiyeceklerin midede rahatsızlığa yol açabileceğinden başlangıç olarak ılık suyla orucun açılabileceğini ekledi. Yemeğe, katı yiyeceklerden ziyade çorbayla başlanmasını öneren Dyt. Öten, çorbadan sonra yemeğe en azından 3-4 dakika ara verilmesini tavsiye etti.

Dyt. Öten, "İftar öğünü belirlerken kızarmış ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Tabağın yarısında yeşillik; kalan kısmında da yarısında et, baklagiller ve diğer yarısında da tahıl, bulgur gibi ürünlere yer verilebilir. Ancak burada önemli olan çorbadan sonra biraz ara verilmesidir. Böylelikle ani tansiyon, şeker yükselmeleri ve midede şişkinliğin önüne geçilmiş olur" ifadelerini kullandı.

İftardan hemen sonra içilen çayın demir eksikliğine de yol açtığını belirten Uzm. Dyt. Öten, çayın iftardan 1-1,5 saat sonra; tatlının ise iftardan 2 saat sonra, yatmadan 2 saat önce tüketilmesinin doğru olacağını söyledi. Ramazan ayında normalden daha fazla tatlı tüketildiğinin görüldüğünü, kilo artışına en çok neden olanların başında tatlının aşırı tüketilmesi olduğunu söyleyen Uzman Diyetisyen Öten, "Uzun süren oruçtan sonra kan şekerinin de düşmesiyle tatlı ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Kilo artışını engellemek için şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Daha büyük porsiyonlar yerine daha küçük porsiyonlar tercih edilmedir" diye konuştu.

Ramazan'ın en çok tercih edilen geleneksel lezzetlerinden birinin de Ramazan pidesi olduğunu, kilo almamak için Ramazan pidesinin, sahurdan ziyade iftarda kontrollü yenmesini öneren Uzm. Dyt. Beyza Vural Öten, "Çay, kahve gibi içeceklerin iftarda; sahurda da şekersiz kompostoların tüketilmesi önemlidir. Ayrıca Ramazan ayında spor iftardan hemen önce ya da iftardan birkaç saat sonra yapılırsa en ideal zaman aralığı olur" şeklinde konuştu.

Etiketler : ramazan iftar çorba
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