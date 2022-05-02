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02 Mayıs 2022 Pazartesi 06:36:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2022 Pazartesi 06:41:00

Her ikramı kabul etmeyin

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Bayram ziyaretlerinde bizi çeşit çeşit tatlılar, çikolata, şeker, kahve, çay gibi içecekler bekliyor

Bayram ziyaretlerinde bizi çeşit çeşit tatlılar, çikolata, şeker, kahve, çay gibi içecekler bekliyor. Sağlıklı bir bayram geçirmek için bu ikramların tümünü tüketmemek gerektiğini belirten Dyt. Nejla Kazoğlu, "Gidilen misafirliklere aç karından ziyade; saatine göre ana veya ara bir öğün yaparak tok karna gitmek süreci daha sağlıklı geçirmenizi sağlayacaktır. Bu sebeple öğünlerinizi düzenli ve dengeli yapmak, protein ve sebze tüketimiyle beraber su tüketiminizi arttırmak daha iradeli olmanıza yardımcı olacaktır" dedi.

ŞERBETLİ TATLILARDAN UZAK DURUN

Diyetisyen Nejla Kazoğlu, "Bayram ziyaretlerinde, hamurlu, şerbetli ağır tatlılardan uzak durun. Bunun yerine sütlü tatlılar, meyveli tatlılar ve meyve tercih edin, şeker ve çikolata tüketimi de sınırlandırın. İkramlar konusunda seçici davranıp her yerde ikram kabul etmeyin. İçecek olarak ise asitli, şekerli içecekler yerine daha besleyici ve doyurucu olan su, ayran veya mineralli su tercih edebilirsiniz. Kafein içeriği yüksek olan çay ve kahve tüketimine sınırlandırıp, bunlar yerine bitki çayları tercih edin" diye ekledi.

Etiketler : Her ikramı kabul etmeyin Diyetisyen Nejla Kazoğlu tatlılar ve meyve
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