Karagöz-Hacivat çocukları eğlendirdi

Geleneksel Türk gölge oyunu ustası Suat Veral ile Türkiye'nin ilk kadın Karagöz sanatçısı Merve İlken, deprem bölgesi Gaziantep'te çocuklar için Hacivat-Karagöz oyununu sahneliyor.

Gölge oyunu ustası Suat Veral, "Geleneksel Türk Gölge oyununu her şeyden ötesi çocuklarımıza yeni nesillere, gençlere aktarma noktasında 43 yıldır mücadele veriyoruz. Bu sanatlar var olmalıdır. Bu sanatları yaşatacak olanlar yeni genç nesillerdir. Benim de misyonum budur. Çocuklarımızın moral ve motivasyonu evlerde anne ve babalara aynı şekilde yansıyacağına inanıyorum. Önemli olan devlet millet bir arada olmak dediğimiz o güzel kavramla geleneksel Türk gölge oyununu geçmişte de yaşattığımız yaşatılma noktasında bugüne taşıdığımız mahalle kültürünün bir araya gelme meselesinin özellikle ramazanla beraber birçok şeyin paylaşımını da yaşıyoruz. Hem çocuklarımızın hem de büyüklerimizin çok iyi anlayabildiği birleştirici, paylaşmayı bir o kadar da sevgi temasını paylaştığımız bir Karagöz Hacivat'tan bahsediyoruz" dedi.