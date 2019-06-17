Premium segmentinin yeni yıldızı Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Türkiye’de

Sevdi ÇAVUŞOĞLU

Mercedes-Benz’in kompakt sınıftaki ilk sedan otomobili ve ailenin en yeni üyesi A-Serisi Sedan, Türkiye’de yollara çıktı. Standartları yeniden belirleyen yeni sedan, yapay zekâ kullanımının yanı sıra omuz, dirsek ve baş mesafesinde ortalamanın üzerindeki geniş iç mekânıyla dikkat çekiyor. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan, 246 bin 100 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla haziran ayından itibaren showroom'lardaki yerini altı.

AİLENİN 7. ÜYESİ YOLLARDA

1997 yılında A-Serisi ile kompakt sınıfa giriş yapan Mercedes-Benz, yıllar içinde başlı başına bir model ailesine dönüşen kompakt sınıf modellerinden 6 milyon adet sattı. Marka, ailenin 7. üyesi A-Serisi Sedan ile ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Sadece Mercedes-Benz’in kompakt sınıftaki ürün gamını genişletmekle kalmayan A-Serisi Sedan, aynı zamanda C, E ve S-Serisi modellerini de tamamlıyor. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan, premium kompakt sedan sınıfının standartlarını yeniden belirliyor. Arka koltuk baş mesafesiyle sınıfının en iyi değerini sunan otomobil, aynı zamanda bilinen ve beğenilen A-Serisi niteliklerini de bünyesinde barındırıyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip benzinli ve dizel motorlar, S-Serisi’nden transfer edilen sürüş destek sistemlerinin de katkısıyla yüksek güvenlik seviyesi, sezgisel kullanıma imkân tanıyan ve öğrenme yeteneğine sahip MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi ve eğlence sistemi bu niteliklerden bazılarını oluşturuyor.

DAHA GENİŞ YAŞAM ALANI

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan 4.549 mm uzunluğa, 1.796 mm genişliğe, 1.446 mm yüksekliğe ve 2.729 mm dingil mesafesine sahip. Söz konusu boyutlar geniş bir yaşam alanı ve 420 litrelik bir bagaj kullanımı sunuyor. 1.024/944 mm ön/arka baş mesafesi, 1.457/1.446 mm ön/arka dirsek mesafesi, 1.400/1.372 mm ön/arka omuz mesafesi ve 1.062/861 mm ön/arka bacak mesafesi değerleri, sürücü ve beraberindeki yolcuların rahat yolculuk etmesine imkân tanıyor. Sadece omuz, dirsek ve baş mesafesiyle ortalamanın üzerinde değerler sunmakla kalmayan A-Serisi Sedan; 944 mm ile sınıfının en iyi arka koltuk baş mesafesi veya arka koltuklara geçiş kolaylığı gibi üstün özelliklerle aynı zamanda kullanım kolaylığı da sunuyor.

ÜSTÜN AERODİNAMİK YAPI

A-Serisi Sedan, 0,22 Cd’lik rüzgar sürtünme katsayısı ve 2,19 m2’lik ön alan değeriyle dünyanın en düşük değerine imza atıyor ve böylece CLA Coupé’nin dünya rekoruna eşlik ediyor. Ön far çevresinin karoser parçalarıyla kusursuz birleşimi gibi otomobilin burun bölgesindeki iyileştirmeler kadar, motor, gövde altı ve arka aks parçaları da dahil olmak üzere otomobilin altının kaplanması da aerodinamik optimizasyona katkı sağlıyor. Lastiklerdeki hava akımını iyileştirmek için ön ve arka lastik spoylerleri de optimize edilirken, jant ve lastiklerde de aerodinamik çözümlere yer veriliyor. İsteğe bağlı olarak motor bölgesindeki hava akımını azaltan ve ön ızgaranın arkasına yerleştirilen iki parça bir panjur sistemi sunuluyor.

İKİ FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan, biri dizel ve diğeri benzinli olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle donatılıyor. Benzinli cephesinde 163 BG (120 kW) ve 250 Nm tork üreten ve çift kavramalı 7G-DCT ile kombine edilen A 200 devreye giriyor. Dizelde ise 116 BG (85 kW) ve 260 Nm tork üreten motor ve çift kavramalı 7G-DCT ile donatılan A 180 d sunuluyor.

4 YIL SINIRSIZ KM. GARANTİSİ

Yeni A-Serisi Sedan modelini de kapsayan kampanyada, 2019 yılında satışa sunulan tüm otomobiller, premium segmentte bir ilk olarak “kilometre sınırı olmadan, 4 yıllık garanti”yle satışa sunuluyor. Hizmet paketinden yararlanmak isteyen müşterilerin, bakım ve onarım işlemleri için otomobillerini satın aldıklarından itibaren 48 ay boyunca düzenli olarak yetkili servislere getirmeleri gerekiyor.

KONFORUN TEKNOLOJİ İLE BULUŞMASI

A-Serisi markasnın otomotivden mobilitiye taşıyan bir seri olduğunu belirten Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, “A-Serisi ile Mercedes-Benz konforu ve teknolojisini daha ulaşabilir seviyeye taşıyarak her yaşı içine alan, kendimize özgü bir jenerasyonu oluşturduk. A-Serisi Hatchback’in sahip olduğu üstün özellikleri sayesinde geçtiğimiz dönem premium kompakt segmentte başarılı sonuçlar elde ettik. Şimdi de değişimin başka bir önemli hamlesi olan A-Serisi’nin sedan modeli ailemize katılıyor. A-Serisi, en son teknolojisini sedan konforuyla buluşturuyor. Sedan araçlar Türkiye pazarında geniş bir hacme sahip. Biz de kompakt sınıftaki ilk sedan modelimiz yeni A-Serisi Sedan ile premium otomobil segmentindeki liderliğimizi güçlendirerek korumayı hedefliyoruz. Yeni A-Serisi Sedan’ın 2019 yılı satışlarımızın en az yüzde 10’luk dilimini oluşturmasını bekliyoruz” dedi.