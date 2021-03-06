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06 Mart 2021 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:06 Mart 2021 Cumartesi 17:00:00

‘Zoraki Misafir'lik bitti

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Başrollerini Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu ve Sera Tokdemir'in paylaştığı, Türkiye'de ilk kez Virtual Production (Sanal Prodüksiyon) teknolojisinin kullanıldığı 'Zoraki Misafir'in çekimleri tamamlandı.

Başrollerini Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu ve Sera Tokdemir'in paylaştığı, Türkiye'de ilk kez Virtual Production (Sanal Prodüksiyon) teknolojisinin kullanıldığı 'Zoraki Misafir'in çekimleri tamamlandı. Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturduğu, filmin araba sahneleri son yıllarda Sanal Prodüksiyon teknolojisi ile çekildi. Filmin vizyon tarihi sinemaların açılmasıyla birlikte belli olacak.

Etiketler : uğur yücel mustafa üstündağ murat akkoyunlu sera tokdemir
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