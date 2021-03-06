‘Zoraki Misafir'lik bitti

Başrollerini Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu ve Sera Tokdemir'in paylaştığı, Türkiye'de ilk kez Virtual Production (Sanal Prodüksiyon) teknolojisinin kullanıldığı 'Zoraki Misafir'in çekimleri tamamlandı. Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturduğu, filmin araba sahneleri son yıllarda Sanal Prodüksiyon teknolojisi ile çekildi. Filmin vizyon tarihi sinemaların açılmasıyla birlikte belli olacak.