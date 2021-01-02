02 Ocak 2021 Cumartesi 22:27:00 - Güncelleme:03 Ocak 2021 Pazar 14:10:00
Yüzdeki değişime anne yorumu
'Survivor 2020' şampiyonu Cemal Can Canseven ile kamera karşısına geçtiği yeni projesinde liseli bir kızı canlandıran Aleyna Tilki, 'estetik' haberiyle gündeme geldi.
20 yaşında olan ünlü şarkıcının, dudak ve yanaklarında dolgu olduğu iddia edildi. Ancak Tilki'ye yöneltilen eleştirilere annesi Havva Öztel cevap verdi: "Evet bayağı bir değişmiş, makyaj yapıyor artık ve 20 yaş olgunluğu gelmiş yüzüne."