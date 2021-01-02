Yüzdeki değişime anne yorumu

20 yaşında olan ünlü şarkıcının, dudak ve yanaklarında dolgu olduğu iddia edildi. Ancak Tilki'ye yöneltilen eleştirilere annesi Havva Öztel cevap verdi: "Evet bayağı bir değişmiş, makyaj yapıyor artık ve 20 yaş olgunluğu gelmiş yüzüne."

