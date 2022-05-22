Yorgun Cansu

Melis Sezen ve Caner Cindoruk'la başrolünü paylaştığı ekranlara veda etmeye hazırlanan 'Sadakatsiz' dizisinde rol alan oyuncu Cansu Dere, tek başına objektiflere yansıdı. Oyuncu, setlere ara vererek dinlenmek istediğini belirtti. Dere, "Önümüzdeki günlerde de final bölümüyle ekranlarda olacak. Şu sıralar pek bir şey yapmıyorum, dinleniyorum, tatil yapıyorum ve dostlarımla vakit geçiriyorum, diyebiliriz" dedi.