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04 Eylül 2022 Pazar 19:30:00 - Güncelleme:04 Eylül 2022 Pazar 19:30:00

Yeşil Vadi'nin Kızı yurtdışına açılıyor

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Beren Gökyıldız'ın oynadığı Yeşil Vadi'nin Kızı (The Girl Of The Green Valley) dizisi Şili'nin Canal 13 ve Uruguay'ın Canal 1 Saeta kanallarına lisanslandı.

Beren Gökyıldız'ın oynadığı Yeşil Vadi'nin Kızı (The Girl Of The Green Valley) dizisi Şili'nin Canal 13 ve Uruguay'ın Canal 1 Saeta kanallarına lisanslandı. Inter Medya haberi sosyal medyadan duyurdu. Anne With An E dizisinden Türkiye'de uyarlanan dizinin yapımını Yeşil Yapım üstlendi. Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmış, izleyenlerden tam not almıştı.

Etiketler : Beren Gökyıldız Anne With An E Canal 13 ve Uruguay
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