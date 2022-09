Yeşil Vadi'nin Kızı yurtdışına açılıyor

Beren Gökyıldız'ın oynadığı Yeşil Vadi'nin Kızı (The Girl Of The Green Valley) dizisi Şili'nin Canal 13 ve Uruguay'ın Canal 1 Saeta kanallarına lisanslandı. Inter Medya haberi sosyal medyadan duyurdu. Anne With An E dizisinden Türkiye'de uyarlanan dizinin yapımını Yeşil Yapım üstlendi. Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmış, izleyenlerden tam not almıştı.