Yasak Elma'ya dönüş hazırlığı

Sezon ortasında veda ettiği 'Yasak Elma' dizisine seyircilerinin yoğun istek üzerine yeniden dönen oyuncu Barış Kılıç, set öncesi karın keyfini çıkardı. Palandöken'de Sway Hotels'te keyifli bir hafta sonu geçiren Barış Kılıç, çekimler öncesi moral depoladığından bahsetti. Kılış gibi şarkıcı Reynmen de hafta sonunu karın keyfini çıkartarak geçiren isim oldu.