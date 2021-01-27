27 Ocak 2021 Çarşamba 06:00:00 - Güncelleme:27 Ocak 2021 Çarşamba 09:16:00
Volkan Babacan ve eşi Hilal Babacan ikizlerle alışverişte
Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan, eşi Hilal Babacan ve ikizleri ile İstinyePark'ta objektiflere yansıdı.
6 aylık ikizleri ile günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Babacan çifti, bebek giyim mağazalarını gezerek eksikliklerini tamamladı.
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