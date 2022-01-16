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16 Ocak 2022 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:16 Ocak 2022 Pazar 13:00:00

Ülkemiz hikayeye çok elverişli

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Ekranlara veda eden 'Son Yaz' dizisinde rol alan Funda Eryiğit, açıklamalarda bulundu.

Ekranlara veda eden 'Son Yaz' dizisinde rol alan Funda Eryiğit, açıklamalarda bulundu. Eryiğit, Türkiye'de çocukların yetiştirilme tarzına dikkat çekti ve ülkemizin hikaye noktasında çok verimli bir yer olduğunu anlattı. Eryiğit, "Türkiye malzemesi çok olan bir yer zaten. 'Yapma, etme, sen sus, sen konuşma' şeklindeki bastırılma duygusu içinde büyüyoruz. Dolayısıyla ilham kaynaklarını bulma ve özgürce bunları ortaya çıkarma konusunda alan bulmakta zorlanıyoruz. Eğer daha rahat ve seni özgürleştirici bir aile yapısına sahipsen şanslısın ama tabi o da oldukça az rastlanan bir durum. Zorluğun da bir ilhamı var gibi geliyor bana" dedi.

Etiketler : Ülkemiz hikayeye çok elverişli Son Yaz Funda Eryiğit
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