25 Kasım 2020 Çarşamba 17:13:00 - Güncelleme:26 Kasım 2020 Perşembe 17:19:00
Ufak Tefek Cinayetler'in Taylan'ı Ferit Aktuğ vizyon öncesi kafa dinliyorum
En son ‘Ufak Tefek Cinayetler'de oynayan Ferit Aktuğ, yeni bir film çektiğini söyledi.
Projesinin yakında vizyonda olacağını duyuran oyuncu Ferit Aktuğ, "Bir film çektik. Sanırım şubat ayı gibi vizyona girecek. Şimdi de kendime biraz izin verdim. Kafa dinliyorum" diye konuştu.
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- Ufak Tefek Cinayetler'in Taylan'ı Ferit Aktuğ vizyon öncesi kafa dinliyorum
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