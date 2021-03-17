  • BIST
    1570.42
  • Dolar
    7,4988
  • Euro
    8,9285
  • Altın
    418,3700
İstanbul
5 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ziyareti sırasında dikkat çeken açıklama
Biden'dan göçmenlere: Buraya gelmeyin!
Sağanak, kar ve fırtına alarmı...
Türküler unutulmasın diye yollarda
Oğlum için her şeyi yaptım
Evladım gibi sevmiştim
Evlilik kısmet işi
Üç yıl sonra raflarda!
Önce hayaller sonra avukatlık
'Akustik' basit anlamına gelmez
Ezgi'nin en büyük hayranı Oğulcan
Çift maskeli önlem
İdrar kaçırma depresyon nedeni
Ev kazası riskini azaltmak elinizde
Eve paket servis hipertansiyona davetiye
Koronavirüs beyni 10 yıl yaşlandırıyor
Günlük burç yorumları
Beşiktaş, 10 yıl sonra Türkiye Kupası'nda finalde
Nijer'de terör saldırısında 58 sivil hayatını kaybetti
İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 8 kişi öldü
Ultrason dalgaları Kovid-19'a zarar verebilir
Türkiye'de vaka sayısı 17 bine dayandı
Başkan Erdoğan: Mısır halkı bizimle ters düşmez
Taşıtta 60 aya kadar taksit imkanı otomotiv piyasasını umutlandırdı
17 Mart 2021 Çarşamba 08:31:00 - Güncelleme:17 Mart 2021 Çarşamba 08:31:00

Üç yıl sonra raflarda!

ABONE OL

Ziynet Sali'nin üç yıl önce hazırladığı 'Yaşam Çiçeği' albümü Nisan ayında raflardaki yerini alıyor.

Ziynet Sali'nin üç yıl önce hazırladığı 'Yaşam Çiçeği' albümü Nisan ayında raflardaki yerini alıyor. Daha önce albümde yer alan 'Ömrüm', 'Bana da Söyle' ve 'Kalbim Tatilde' şarkılarını single olarak yayımlayan ancak pandeminin de araya girmesiyle projesini dinleyicisiyle buluşturamayan Ziynet Sali, 15 şarkılık albümünü sonunda sevenleriyle buluşturmak için heyecanlandığını ifade etti.

Etiketler : Ziynet Sali Yaşam Çiçeği pandemi
KOVID'in şakası yok

KOVID'in şakası yok
O Ses sonrası single

O Ses sonrası single
Online müzisyen oldu

Online müzisyen oldu
Para yok PR var!

Para yok PR var!
Türk misafirliğini hiç unutmayacağım

Türk misafirliğini hiç unutmayacağım
Alaturka şarkıya nostalji klip

Alaturka şarkıya nostalji klip
Afrikalı çocukları sevindirdi

Afrikalı çocukları sevindirdi
Bu da kazan terbiyecisi

Bu da kazan terbiyecisi
Koruma tutmadık

Koruma tutmadık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER