Üç yıl sonra raflarda!

Ziynet Sali'nin üç yıl önce hazırladığı 'Yaşam Çiçeği' albümü Nisan ayında raflardaki yerini alıyor. Daha önce albümde yer alan 'Ömrüm', 'Bana da Söyle' ve 'Kalbim Tatilde' şarkılarını single olarak yayımlayan ancak pandeminin de araya girmesiyle projesini dinleyicisiyle buluşturamayan Ziynet Sali, 15 şarkılık albümünü sonunda sevenleriyle buluşturmak için heyecanlandığını ifade etti.