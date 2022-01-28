Türk filmine 7 dilde dublaj

Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz ve Aslıhan Malbora'nın başrollerini paylaştığı 'Her Şeye Rağmen' filmi, 20 ülkede aynı anda vizyona girecek. Türkiye-Almanya-İspanya ve ABD ortak yapımı filme 7 dilde dublaj yapıldı. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, hayata Adana'da yoksulluk içinde başladıktan sonra elde ettiği başarılarla varlıklı bir yaşama uzanan bir adamın hikayesini anlatıyor.