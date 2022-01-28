Türk filmine 7 dilde dublaj
Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz ve Aslıhan Malbora'nın başrollerini paylaştığı 'Her Şeye Rağmen' filmi, 20 ülkede aynı anda vizyona girecek.
Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz ve Aslıhan Malbora'nın başrollerini paylaştığı 'Her Şeye Rağmen' filmi, 20 ülkede aynı anda vizyona girecek. Türkiye-Almanya-İspanya ve ABD ortak yapımı filme 7 dilde dublaj yapıldı. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, hayata Adana'da yoksulluk içinde başladıktan sonra elde ettiği başarılarla varlıklı bir yaşama uzanan bir adamın hikayesini anlatıyor.