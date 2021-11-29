Türk doktorlar mucizeyi başardı

Gebze'de 31 haftalık hamileyken Kovid'e yakalanan Nida Pelit (27) özel bir hastaneye kaldırıldı. Solunum cihazına bağlanan, akciğerleri adeta iflas eden genç kadın için yapay kalp akciğer cihazı (ECMO) ekibi ile irtibata geçildi. Mihra bebek, akciğer gelişimini tamamlaması için 10 gün daha anne karnında yaşatıldı ve Türk doktorlar bir mucizeyi başararak, ECMO cihazı altında başarılı bir sezaryen operasyonu gerçekleştirdi.

Mucize bebek Mihra, prematüre doğduğu için birkaç gün yeni doğan yoğun bakım servisinde izlendikten sonra normal servise alındı.



Anne 40 gün süren ECMO tedavisinden zaferle çıktı ve normal servise alındı.

