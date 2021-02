'Şarkılar Seni Söyler'de Hakan Altun ile sunuculuk yapmaya hazırlanan Sibel Can önceki gün Balmumcu'da görüntülendi. Toplantıya yetişmesi gerektiğini söyleyen Can, "Şu an toplantıya bekleniyorum. Daha sonra, daha uygun zamanda uzun uzun konuşalım" dedi.