Tiyatro komedisi

Dizilerin aranan oyuncuları Merve Dizdar ile Ceren Moray, tiyatro sahnesinde buluştu. İki oyuncu, Dijital Sahne'nin 'On İki Gece' adlı oyununda yer alacak. William Shakespeare'in ölümsüz eseri olan oyun, bazen bir yasın bazen bir aşkın bazen de bir ihtimalin beklentisini anlatarak "Kime, nasıl aşık oluruz? Ya da ne şekilde?" sorusunun peşine düşüyor. Oyun, 11 Şubat'ta Zorlu PSM YouTube kanalında yayınlanacak.

