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10 Şubat 2021 Çarşamba 07:16:00 - Güncelleme:10 Şubat 2021 Çarşamba 08:50:00

Tiyatro komedisi

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Dizilerin aranan oyuncuları Merve Dizdar ile Ceren Moray, tiyatro sahnesinde buluştu.

Dizilerin aranan oyuncuları Merve Dizdar ile Ceren Moray, tiyatro sahnesinde buluştu. İki oyuncu, Dijital Sahne'nin 'On İki Gece' adlı oyununda yer alacak. William Shakespeare'in ölümsüz eseri olan oyun, bazen bir yasın bazen bir aşkın bazen de bir ihtimalin beklentisini anlatarak "Kime, nasıl aşık oluruz? Ya da ne şekilde?" sorusunun peşine düşüyor. Oyun, 11 Şubat'ta Zorlu PSM YouTube kanalında yayınlanacak.

Etiketler : Merve Dizdar Ceren Moray tiyatro sahnesi
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