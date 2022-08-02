Tatile senaryo engeli
Sinemada seyircisiyle buluşmaya hazırlanan "Nuh'un Gemisi Cudi'de 2" adlı filmin başrolünde rol alan oyuncu Metin Yıldız eşi Ceylan Yılmaz'la Cihangir'deydi.
Sinemada seyircisiyle buluşmaya hazırlanan "Nuh'un Gemisi Cudi'de 2" adlı filmin başrolünde rol alan oyuncu Metin Yıldız eşi Ceylan Yılmaz'la Cihangir'deydi. Tatile geç çıkacaklarını belirten Yıldız, "Şu anda senaryo çalışmalarım var, bitiyor az kaldı. Tatile gitsek orada bitiremem, İstanbul'u terk etmedik, işimizin başındayız" dedi.