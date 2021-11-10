Tatil telaşı

Kendisinden 23 yaş küçük olan Daren Gerede ile yeni bir aşka yelken açan Bilge Öztürk, sevgilisiyle ilk kez Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Alışveriş yaparken görüntülenen ikili, bir hayli telaşlıydı. Yurtdışı tatiline çıkacakları için telaşlı olduklarını söyleyen ikili, birliktelikleriyle ilgili soruları daha sonra yanıtlayacaklarını belirtti.