Tarzını konuşturdu

Geçtiğimiz aylarda oğlu Kurt Efe'yle babalık duygusunu tadan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendini işlerine verdi. Oyuncunun, 12 yıl sonra Beren Saat'le yeniden başrolü paylaştığı dijitalde yayınlanacak olan 'Aşk' filminin çekimleri devam ediyor. Tatlıtuğ, sosyal medya hesabında, set karavanından pembe renkli takım elbiseli bir fotoğrafını paylaştı. Tatlıtuğ'un tarzı dikkat çekti. Oyuncunun gönderisine hayranları binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

