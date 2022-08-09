Tarlada kağıt katlama sanatı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Karabağ Mahallesi'nde çiftçilik yapan 51 yaşındaki Abdulkadir Arıcan, sosyal medyada izlediği origami videosuyla sanata ilgi duymaya başladı. Arıcan, aynı görüntüyü defalarca izleyip gördüklerini deneyerek kendini geliştirdi.



Ağır tarla işlerinde akşama kadar çalıştıktan sonra yaptığı kağıt eserler büyük beğeni görüyor. Yüzlerce kağıdı katlayıp, birleştirerek rengarenk kuğular, tavus kuşları, baykuşlar, kediler yapan çiftçi, her biri için 3-4 gün uğraştığı eserlerini ise sevdiklerine armağan ediyor.