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13 Aralık 2023 Çarşamba 06:57:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 06:57:00

Tarlada çalıştı bisiklete bindi

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Oyuncu Necip Memili, 'Başkan' filminde rol gereği bol bol bisiklete bindi ve yerli halk ile tarlada çalıştı.

Ahmet Mümtaz Taylan ile birlikte 'Başkan' filminin başrolünde yer alan oyuncu Necip Memili, Tunceli Ovacık'ta çekimleri tamamlanan sette en unutulmaz anlarını yaşadı. Filmde, Zeynel karakterini canlandıran Memili, rol gereği olarak bol bol bisiklete bindi ve yerli halk ile tarlada çalıştı. Yöreyi çok beğendiğini ve kendilerini zorlayan sıcak dışında çok keyifli bir çekim süreci geçirdiklerini söyleyen Memili, "Ülkemizin her yöresi ayrı güzel. İşimin en güzel tarafı da çalışırken, seyahat edebilmek ve yeni yerleri keşfetmek. Başkan benim hayatımın da başkanı oldu" dedi.

Etiketler : tarla oyuncu bisiklet
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