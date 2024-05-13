Herkes İçin Hareketlilik mobil uygulaması bu yıl hayata geçirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nde Bakanlık bünyesindeki engelli çalışanlarla bir araya geldi.

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini ve geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak için hassasiyet gösterilmesi gerektiğine işaret eden Uraloğlu, "2002 yılından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda fırsat eşitliğini ön planda tutan hükümetlerimiz, engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya, umut ve özlemlerini gerçekleştirmeye gayret etmiştir." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Türkiye'de engellilere yönelik ilk kanunun 2005'te çıktığına dikkati çekerek, kanunun amacının, engelli vatandaşların temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin etmek, toplumsal hayata diğer bireylerle eşit şartlarda tam ve etkin katılımlarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Başlatılan farklı sosyal sorumluluk kampanyalarıyla engellilere dönük eğitim altyapısının ve kalitesinin zenginleşmesini sağladıklarının altını çizen Uraloğlu, Bakanlık olarak engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların önündeki engelleri kaldırmak, hayata katılımlarını teşvik etmek için çok önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Uraloğlu, 4 Aralık 2021'de 2021-2025 yıllarını kapsayan Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı'nı kamuoyuna açıkladıklarını anımsatarak, "Eylem Planı ile herkes için erişilebilir bir ulaşım sistemi oluşturulmasını amaçladık. Eylem planının tüm süreçlerinde ilgili tarafların görüş ve önerilerini önemsedik. Her adımda farklılıkları ortadan kaldıran bir ulaşım ağı oluşturma vizyonu ile hareket ediyoruz. Altyapıdan araçlara, teknolojiden kurumsal kapasite artırımına, yönetişimin güçlendirilmesinden farkındalık artırımına, düzenleme ve denetimlerden ulaşım türlerinin entegrasyonuna kadar, eylem planımızda 6 stratejik amaç , 14 hedef ve 33 eylem belirledik. Bakanlığımız, erişilebilirliği, ulaşıma yönelik tüm uygulamaların odağına koyarak farkındalığı artırmak için eğitimler de düzenliyor." diye konuştu.

"ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK HAYATA KATILIMLARINI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ"



"Herkes İçin Hareketlilik" adıyla bir mobil uygulamayı tamamlamak üzere olduklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl hayata geçirilmesi planlanan bu uygulamamızla, refakatçi modülünden engelli taşıma hizmetleri modülüne, ulaşım sisteminin erişilebilirliğini iyileştirmeye yönelik geri bildirim modülünden işaret dili çağrı merkezi desteğine kadar, engelli vatandaşlarımızın ulaşım sürecine ilişkin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Bu uygulama ile engelli bireylerin seyahatleri öncesinde ve esnasında karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri tüm sorunları ortadan kaldırmayı veya asgari düzeye indirmeyi amaçlıyoruz. Böylece hareketliliği teşvik ederek engelli kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını kolaylaştıracağız."

YHT GARLARINDA ENGELLİLERE KOLAYLIK SAĞLANIYOR



Yüksek hızlı tren (YHT) garlarında 2019'da engelli vatandaşların seyahatlerinin planlanmasından bilet alımına, gar ve istasyonlara ulaşımından seyahat sonunda evlerine rahatça dönmelerine yönelik "Turuncu Masa Hizmet Noktası" uygulamalarını başlattıklarına dikkati çeken Uraloğlu, havaalanlarında da bu hizmetin verildiğini ve şehirlerarası otobüs terminallerinde de yaygınlaştırılacağını vurguladı.

Uraloğlu, Yolcu Dostu Havalimanı Projesi kapsamında da engelli, yaşlı, bebekli veya doktor raporu bulunan hasta yolcular için hizmetlerde öncelik ve kolaylığı sağlayarak terminalde bekleme süresini en aza indirecek hassasiyet gösterdiklerinin altını çizerek, 40 havalimanına erişilebilirlik belgesi kazandırdıklarını ve bu belgeyi tüm havalimanlarının almasını sağlayacaklarını söyledi.

Havalimanlarında engelli yolcu standartlarına uygun danışma, pasaport, bilet satış ve check-in bankoları ile engelli tuvaletleri oluşturduklarına işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Ayrıca engellilerin kullanabileceği standartlarda rampa ve basamaklar tesis ettik, hissedilebilir yer zemin döşemeleri yaptık. İstanbul Havalimanı'mız, erişilebilir havalimanlarının en güzel örneklerinden biridir. 23 farklı noktada bulunan erişilebilir 'Bana Sor Dijital Danışma Kioskları'ndan sesli ve görüntülü canlı danışma ve Türkçe işaret dili hizmeti alınabilmektedir. 'istairport.com' web sitesinden başvuru yaparak çok özel misafir kartı alan demans, otizm ve down sendromlu yolcular, uçuş kapıları bölgesinde bulunan çok özel misafir odalarında sakin bir zaman geçirebilmektedir. Yine, demans, otizm gibi fark edilemeyen, desteğe ve hassasiyetle yaklaşılmaya ihtiyacı olabilecek yolcular için danışma noktalarından ücretsiz 'ayçiçeği yaka kartı' temin edilerek, bu yolcuların görünür olmaları sağlanmaktadır."

Uraloğlu, Bakanlık olarak inşa edilen tüm metro hatlarında, engelli yolcuların istasyona inmeleri için engelli asansörleri imal ettiklerini ve istasyon genelinde sesli anons sistemiyle görme engelli yolculara da bildirim sağladıklarını belirterek, "İstasyon girişinden metro aracına binene kadar hissedilebilir zemin uygulamaları ve kılavuz yol uygulamaları ile engelli yolcuların istasyon ve araçlara kolay ve güvenli erişimini tesis ettik. İstasyonlarda engelli yolcuların geçişleri için özel tasarlanmış serbest geçiş kapıları ve engelli tuvaletleri bulundurduk. Araçlarda engelli yolcular için güvenli alanlar oluşturduk ve etiket ile belirtilmiş öncelikli koltuklar ayırdık. Tekerlekli sandalye kullanan engelli bireyler için kendilerini emniyete alabilecekleri için emniyet kemerleri koyduk. Bunun gibi daha nice çalışmayı ve tedbiri hayata geçirdik." dedi.

"ENGELLİ MÜŞTERİLERİN AYLIKLARINI DİLEDİKLERİ YERDE ÖDÜYORUZ"



Engelli vatandaşlara e-Devlet'te "Engel Yok" projesi kapsamında gerçekleştirilen Engelsiz Çağrı Merkezi ile işaret dili bilen çağrı merkezi çalışanları ile görüntülü destek sağlamaya başladıklarının altını çizen Uraloğlu, işitme engelli vatandaşların Görüntülü Çağrı Merkezi hizmeti ile operatörlerle işaret dili veya yazı kullanarak istek, öneri ve şikayetlerini mobil cihazları üzerinden de kolay bir şekilde aktarabildiklerini kaydetti. Uraloğlu, Bakanlık çağrı merkezi hizmetlerinin de engelli vatandaşların erişilebilirlik ihtiyaçlarına uygun hale getirildiğini aktardı.

Uraloğu, PTT tarafından sunulan hizmetlere hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin erişiminin geliştirilmesi amacıyla da PTTMatik'leri erişilebilir hale getirdiklerini dile getirerek, "Engelli müşterilerin aylıklarını konut ya da iş yerinde, diledikleri yerde ödüyoruz. 'Engelli Dostu Numaralar' projesiyle de işitme ve konuşma engelli vatandaşların hizmetlere kolaylıkla ulaşabilmelerini; her türlü taleplerini alarak hizmetin sürekliliğini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi de katıldı.