Terör ininden cephanelik çıktı!
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait 4 odalı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait 4 odalı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiğini açıkladı.
Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 13, 2024
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait 4 odalı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve... pic.twitter.com/mAmjsFxtBY
Ayrıntılar geliyor...
- Terör ininden cephanelik çıktı!
- Filistin'i kimler devlet olarak tanıyor?
- Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, Türkiye'yi ziyaret edecek
- Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 85 kişi gözaltına alındı
- TCG Nusret Müze Gemisi, 15-16 Mayıs'ta Mersin'de ziyarete açılacak
- BM: Gazze'ye insani yardımların engellenmesi, Filistinliler için ölüm kalım meselesi