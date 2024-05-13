Terör ininden cephanelik çıktı!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait 4 odalı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiğini açıkladı.

Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.



Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait 4 odalı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve... pic.twitter.com/mAmjsFxtBY