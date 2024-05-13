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Terör ininden cephanelik çıktı!
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13 Mayıs 2024 Pazartesi 14:49:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 14:49:00

Terör ininden cephanelik çıktı!

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait 4 odalı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait 4 odalı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : milli savunma bakanlığı pençe kilit operasyonu terörist mağara
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