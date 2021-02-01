Tanem Sivar karantina bitene kadar Bodrum'da

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Tanem Sivar, “Hem pandemi hem de hamile oluşum burada kışı geçirmemize etken oldu. İstanbul’u özlüyorum ama şu andaki İstanbul’u değil. İşler oldukça gidip, geliyorum ve sanırım bir süre daha böyle devam edeceğiz’’ dedi.

