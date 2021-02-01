01 Şubat 2021 Pazartesi 19:17:00 - Güncelleme:02 Şubat 2021 Salı 13:45:00
Tanem Sivar karantina bitene kadar Bodrum'da
Bodrum'da yaşamaya başlayan Tanem Sivar, İstanbul'u özlediğini söyledi.
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Tanem Sivar, “Hem pandemi hem de hamile oluşum burada kışı geçirmemize etken oldu. İstanbul’u özlüyorum ama şu andaki İstanbul’u değil. İşler oldukça gidip, geliyorum ve sanırım bir süre daha böyle devam edeceğiz’’ dedi.
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