Tadilat bitti sırada reklam var

Demet Özdemir, 4 milyon TL'lik evinin tadilatının bitmesiyle yeni yuvasına yerleşti. İç dizaynını sponsorlara yaptıran oyuncu, evinden detayları ilk kez paylaştı.

Oyuncu Demet Özdemir, bir süredir tadilat işlemleri devam eden Zekeriyaköy'deki 4 milyon TL'lik evinin çalışmalarının bitmesiyle yeni yuvasına yerleşti. Lüks villasını kendi zevkine göre sponsorların yardımıyla baştan aşağıya yenileyen Özdemir, çalışmaların bitmesiyle derin bir nefes aldı. Evin her detayıyla yakından ilgilenen oyuncunun salonu da önceki gün tamamlandı. Çalışma masası, bahçesi ve yatak odasına kadar evin birçok yerinde modern detaylara yer veren Demet Özdemir, yeni villasının kendisine huzur verdiğini söyledi. Oyuncu, iki katlı havuzlu villasına ayrıca formunu korumak için de mini bir spor salonu yaptırdı.